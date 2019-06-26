Структурное подразделение «ВымпелКома» «Билайн Бизнес» внедряет технологию мобильной квалифицированной электронной подписи. Как подчеркивается в релизе сотового оператора, такая подпись эквивалентна собственноручной и соответствует последним стандартам безопасности.

Мобильная электронная подпись (МЭП) — это технология, в которой для создания квалифицированной электронной подписи используется специальная сим-карта, совместимая с любой моделью мобильного телефона или планшета с функцией приема/передачи СМС-сообщений. Для создания МЭП необходим секретный ПИН-код, который задается при активации сим-карты. «Решение использует последний стандарт ГОСТ Р 34.10-2012 и имеет сертификат соответствия требованиям ФСБ», — указывают в телекоммуникационной компании.

Для подключения услуги абонент проходит процедуру идентификации на встрече с менеджером и получает новую сим-карту. Изменять абонентский номер при этом необязательно. Летом 2019 года планируется интеграция с системой «СКБ Контур», чтобы у пользователей сервиса «МЭП Билайн» появилась возможность применять его во всех продуктах компании «СКБ Контур». В дальнейшем планируется ввести в коробочные решения других операторов электронного документооборота.



«Мы предлагаем предпринимателям удобное решение, которое позволит подписывать необходимые документы просто при помощи телефона в руке и избавит от затратного и не всегда эффективного бумажного документооборота. На данный момент «Билайн» предлагает очень выгодную стоимость МЭП на рынке, и мы рассчитываем, что услуга станет востребованной как у крупных корпоративных клиентов, так и у представителей малого и среднего бизнеса», — комментирует директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом» Надежда Артемьева.