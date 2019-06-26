Банк «Восточный» обновил мобильный банк на платформах iOS и Android. Главное новшество — персональные кредитные предложения, которые позволят клиентам получить деньги, не выходя из мобильного приложения.

Как рассказали в банке, теперь на главной странице мобильного приложения клиент может увидеть уже рассчитанный и предварительно одобренный кредит. Чтобы его получить, нужно ознакомиться с условиями, заполнить заявку и подписать документы (подписание осуществляется вводом кода, полученного клиентом в СМС). При этом не нужно посещать офис банка, чтобы получить деньги. После окончательного одобрения заявки денежные средства поступят на специально открытый кредитный счет и станут доступны для использования. Таким образом, получить кредит по персональному предложению можно в течение 10—15 минут, подчеркивают в кредитной организации.

Мобильный банк «Восточного» позволяет также оперативно перевыпустить карту, которая была потеряна или срок действия которой подходит к концу. Для этого достаточно оставить заявку в мобильном банке, дождаться уведомления о готовности и забрать карту в удобное время в отделении банка.



Обновить мобильный банк для iOS можно в фирменном магазине App Store, для Android — в Google Play.