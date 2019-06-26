Около 63% заемщиков платят по кредитам и займам не более 10 тыс. рублей в месяц, из них 15% заявляют об отсутствии финансовых обязательств, выяснил онлайн-сервис займов «Займер». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

У каждого четвертого заемщика — 24,3% — общая сумма ежемесячных платежей по кредитам и займам не превысила 5 тыс. рублей, еще у 23,4% — составила сумму не более 10 тыс. рублей. О размерах обязательств до 15 тыс. сообщили 15,5% заемщиков. У 8,4% ежемесячный платеж составляет до 20 тыс. рублей, а у 7,3% сумма платежей достигает 30 тыс. Свыше данной суммы платежи по кредитам и займам лишь у 5,9% клиентов МФО.

«Чем более благополучным в материальном плане является заемщик, тем выше уровень его финансовых обязательств», — отметили в своем исследовании специалисты сервиса.