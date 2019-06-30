Банк «Мегаполис» понизил ставки по вкладам в рублях.



Доходность «Срочного» (от 10 рублей на 31, 61, 91, 181, 271, 365 дней) составит 5,7—7,1% годовых (ранее — 5,7—7,45%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Праздничный Пополняемый» (на 91, 181 и 370 дней) открывается под 6—6,7% (ранее — под 6,2—7%), а «Новый» (на 365 дней) — под 6,9% годовых (вместо 7,2%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Праздничный» (от 10 тыс. рублей на 91, 181, 370, 545 и 730 дней) можно оформить под 6,3—7% годовых (прежде — под 6,5—7,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Праздничный Пополняемый» и «Новый».