В системе есть необходимые в дороге сервисы с единым интерфейсом и голосовым управлением

Телекоммуникационный оператор «МТС» и интернет-компания «Яндекс» запускают совместный продукт — бортовой автомобильный компьютер «МТС | Яндекс Авто». Российские автолюбители получат возможность модернизировать свою машину и подключить ее к Интернету с сохранением гарантии производителя авто, говорится в сообщении МТС.

«МТС | Яндекс Авто» — это мультимедийная система автомобиля, в которой есть необходимые в дороге сервисы с единым интерфейсом и голосовым управлением: навигатор, голосовой помощник «Алиса», «Яндекс.Музыка» и приложения для прослушивания музыки, радио и просмотра ТВ и кино от МТС.

В комплект «МТС | Яндекс Авто» входят:

бортовой компьютер с сенсорным дисплеем;

сертификат на бесплатную установку в специализированном сервисном центре;

4G-модем, сим-карта с тарифом «Для авто» и 10 Гб мобильного Интернета ежемесячно;

безлимитный трафик на приложения МТС, с помощью которых можно слушать в дороге более 50 млн песен онлайн или смотреть фильмы во время остановок, а также пополнять баланс («МТС Music», «МТС ТВ», «Мой МТС»).

безлимитный интернет-трафик на сервисы «Яндекса» («Яндекс.Навигатор», «Алиса», «Яндекс.Браузер», обновления софта «Яндекс.Авто»).

«Мы верим в то, что автомобили должны быть подключенными (connected) устройствами. По нашим оценкам, по дорогам России ездит от 40 до 50 миллионов автомобилей, 10 миллионов из которых могут быть подключены к Интернету. Чтобы упростить эту задачу для пользователя, в январе 2019 года мы выпустили собственный бортовой компьютер «Яндекс.Авто». А сегодня представляем партнерскую версию устройства с МТС», — рассказал директор по развитию бизнеса «Авто» компании «Яндекс» Андрей Василевский.

«Совместный продукт с «Яндекс.Авто» — первое подобное решение для авторынка, усиленное продуктами и возможностями МТС», — отметил директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев.

Купить новую систему можно в салонах МТС или на специальном сайте. При необходимости можно приобрести бортовой компьютер в беспроцентную рассрочку. Возможна доставка на дом. Стоимость мультимедийной системы покупателям нужно уточнять в своем регионе. На данном этапе продажи стартовали в Краснодаре, Тюмени, Ростове-на-Дону, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти и Калуге.



Система адаптирована для популярных моделей автомобилей Volkswagen, Toyota, Kia, Skoda, Mitsubishi, Renault, Hyundai, Nissan, Lada.