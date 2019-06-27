Совкомбанк снизил ставки по всем видам ипотечных кредитов на 0,5 процентного пункта. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Согласно новым условиям, базовая ипотечная ставка для покупки жилья на первичном рынке составляет 10,4%, на вторичном — 11,4%, независимо от первоначального взноса. Дополнительно в рамках программы «Гарантия отличной ставки» клиенты могут снизить процентную ставку по кредиту до 7,9% годовых и вернуть уплаченные за три года обслуживания кредита проценты.

Новые условия распространяются также на программы приобретения коммерческой недвижимости и ипотеки без первоначального взноса. По ним процентные ставки снизились до 12% и 12,25% соответственно.