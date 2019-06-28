Пользователи «Сбербанк Онлайн» теперь могут создать цифровую открытку с виртуальной кошкой Сбербанка Кусей, говорится в сообщении кредитной организации.

Введенный пользователем текст озвучивается голосом подруги персонажа Сберкота, который синтезируется нейросетью. Три цифровые открытки уже доступны в «Сбербанк Онлайн» для устройств на базе iOS и Android.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо в чате с другом выбрать «Открытка» в окне ввода сообщения.