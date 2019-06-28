Энергомашбанк с 28 июня ввел вклад «Прогрессивный Плюс».

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — 730 дней.

Доходность составит 8% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются в зависимости от срока нахождения средств на счете: с первого по 180-й день — 0,1%, со 181-го по 365-й — 7%, с 366-го по 547-й — 7,3%, с 548-го по 700-й — 7,7%, с 701-го по 730-й день — 8% годовых», — уточняет эксперт Банки.ру по вкладам Нелли Кучихина.

Кроме того, изменены ставки по вкладу «Пенсионный Плюс» и теперь составляют 6,8% на 367 дней, а на 730 дней — 7,5% годовых (ранее — 7,2% и 7% соответственно).

Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.