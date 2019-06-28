МТС Банк объявляет об открытии доступа к мобильному платежному сервису Mir Pay для клиентов банка — держателей карт «Мир». Сервис разработан национальной платежной системой «Мир» для бесконтактной оплаты с помощью смартфона на ОС Android (от версии 6.0 и выше) с поддержкой технологии NFC.



«Для оплаты смартфоном достаточно зарегистрировать карту «Мир» МТС Банка в сервисе Mir Pay, предварительно скачав данное приложение в Play Market», — говорится в сообщении банка.

Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любых кассах с бесконтактным считывателем, принимающих карты «Мир». Для оплаты в магазинах достаточно просто разблокировать смартфон и поднести к платежному терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно.

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.

Mir Pay стал пятым сервисом — партнером банка.