На территории Абхазии начали принимать российские карты «Мир» в рамках интеграции с местной платежной системой «АПРА». Об этом говорится в сообщении Национального банка Абхазии.

«В настоящий момент все банки — участники национальной платежной системы «АПРА» подключены к межсистемному взаимодействию и обслуживают карты «Мир» в своей терминальной сети. Держателям карт «Мир» доступны операции по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и кассах банков, а также операции по оплате товаров и услуг в POS-терминалах, установленных в торговых точках республики», — говорится в сообщении.

На следующем этапе будет реализовано обслуживание карт «АПРА» на территории присутствия российской национальной платежной системы «Мир».

Соглашение о взаимном обслуживании банковских карт между национальными платежными системами стран было подписано 11 июля 2018 года.