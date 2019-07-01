За период с января по май 2019 года россияне взяли ипотечных кредитов на более чем 992 млрд рублей. Об этом сообщается в ежемесячной аналитической записке «ДОМ.РФ».

«По оценке «ДОМ.РФ» и FRG, за пять месяцев 2019 года выдано около 478 тыс. новых ипотечных кредитов на сумму более 992 млрд рублей. Это на 8% по сумме больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

В целом ипотечный портфель на 1 июня оценивается в 7,6 трлн рублей — на 22% больше, чем на аналогичную дату в 2018 году.

С конца мая основные ипотечные кредиторы приступили к снижению ставок: средневзвешенная ставка предложения на конец июня составила 10,29—10,32%. По данным ЦБ, средневзвешенная ставка в мае была равна 10,54%, по данным «ДОМ.РФ» (без учета семейной ипотеки), ставка составила 10,56%. По оценкам госкомпании, во втором полугодии ставки выдачи по ипотеке снизятся до уровня менее 10%.

Как отмечает «ДОМ.РФ», снижение ставок на покупку жилья в новостройках произошло в результате значительного роста объема выдачи семейной ипотеки под 6% годовых. По данным регулятора, ставка на покупку квартиры в новостройке составила 10,03%, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем в апреле.

