Московский Кредитный Банк добавил в продуктовую линейку новую кредитную карту «Можно больше» на базе платежных систем Visa и Masterсard.

Держателям карты «Можно больше» доступны расширенный льготный период — до 123 дней, бесплатное снятие наличных в размере до 50% (включительно) от суммы ежемесячного кредитного лимита, а также бесплатное годовое обслуживание на второй и последующие годы и 2 тыс. приветственных баллов по программе «МКБ Бонус», указано в сообщении МКБ. Данные условия действуют при торговом обороте по карте за счет кредитных средств в сумме не менее 120 тыс. рублей или эквивалента в валюте.

Карта «Можно больше» выпускается бесплатно на шесть лет. Комиссия за активацию составит 499 рублей или 10 долларов/евро.

Согласно информации на сайте банка, ставка по кредитной карте в рублях составляет от 21% годовых, кредитный лимит — до 800 тыс. рублей.



«Особенностью новой карты «Можно больше» стало сочетание двух ключевых преимуществ: возможности снимать кредитные средства без комиссии по всему миру и оплачивать покупки картой без процентов в течение четырех месяцев. Таким образом мы закрываем основные потребности клиентов, которые особенно актуальны в поездках за границу», — комментирует директор департамента розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.