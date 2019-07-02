Банк «Уралсиб» предлагает клиентам новую услугу — оплату любых жилищно-коммунальных услуг в мобильном и интернет-банке с помощью единого лицевого счета (ЕЛС) во всех регионах России, без квитанций и реквизитов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Счета за услуги ЖКХ по номеру ЕЛС можно найти в интернет-банке, в разделе «Оплата услуг и переводы», в мобильном банке — «Платежи» или выбрать в списке услуг. У клиента есть возможность сохранить номер ЕЛС и получать автоматические уведомления о новых счетах», — говорится в сообщении банка.

Номер ЕЛС можно узнать несколькими способами. Он указан в платежной квитанции. Кроме того, его можно получить, обратившись в управляющую компанию, обслуживающую дом.

Также информация о едином лицевом счете доступна в личном кабинете пользователя Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).