Хоум Кредит Банк в период до конца сентября проводит акцию по дебетовой карте «Польза».

Так, 10% кешбэка начисляется клиентам, заключившим договор по карте до 30 сентября 2019 года, за платежи в категории «АЗС» в течение первых 90 дней со дня получения электронного сообщения от банка; 15% кешбэка начисляется клиентам «Хоум Кредита» в июле — сентябре за операции в категории «Аптеки». Ограничений по сумме покупок не предусмотрено. Срок действия баллов — один год. Прочие условия остались без изменений.



«Акция позволит держателям карт воспользоваться максимальным кешбэком в категориях «АЗС» и «Аптеки», что увеличивает привлекательность данной карты», — комментирует эксперт по картам Банки.ру Елена Хвостова.