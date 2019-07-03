«Русский Стандарт» обновил условия услуги «Рассрочка» для держателей кредитных карт, развиваемой в партнерстве с Masterсard. Траты по карте можно перевести в рассрочку на срок до двух лет, чтобы оплачивать их равными долями без процентов, следует из сообщения банка.

Обновленные условия по рассрочке распространяются на все кредитные карты Mastercard «Русского Стандарта», по которым предусмотрен такой сервис. В рассрочку можно будет совершать покупки по кредитной карте, оплату услуг в любом месте, включая онлайн-траты как в России, так и за рубежом.

Обновленная услуга предлагает оформление рассрочки от банка в рамках кредитного лимита карты на три, шесть, девять, 12 и 24 месяца. Размер комиссии за перевод операции в рассрочку не зависит от суммы операции.

Чтобы воспользоваться опцией, клиенту нужно после совершения покупки за счет кредитных средств перевести товар в рассрочку в интернет-банке, мобильном банке или кол-центре банка. «Услуга позволяет экономить на процентах: сумма покупки просто делится на равные платежи, которые необходимо вносить ежемесячно. У клиента также сохраняется льготный период по карте», — отмечается в релизе «Русского Стандарта».



Кроме того, клиентам доступна рассрочка от партнеров банка. Минимальная сумма и срок в этом случае устанавливаются магазином по кредитной карте банка. Рассрочка от партнера может составлять от двух месяцев до двух лет. Список партнеров постоянно пополняется на сайте банка и в мобильном банке. По данным на сайте, сейчас в их числе Ozon, «Пятерочка», Samsung, Kari, ЦУМ, ВСК, «Юлмарт» и ряд других компаний.