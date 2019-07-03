Русфинанс Банк в качестве банка-партнера возобновил участие в реализации государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«После небольшого перерыва заемщикам вновь доступны предложения банка, чтобы получить субсидию в размере 10% от стоимости нового автомобиля, приобретенного в кредит, по цене до 1 млн рублей. Для жителей Дальневосточного федерального округа субсидия составляет 25%», — говорится в релизе банка.

Напомним, господдержка автомобильного рынка впервые возобновилась 1 марта и действовала около трех месяцев. При этом правительство РФ приняло решение о перезапуске программ льготного автокредитования с 1 июля и выделило с этой целью дополнительные бюджетные средства в размере 6 млрд рублей.

Выдачи автокредитов Русфинанс Банком по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» превысили 12 тыс. штук с 1 марта 2019 года. Повышенным спросом среди заемщиков пользовалась продукция Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.