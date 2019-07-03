У держателей карт Masterсard и Visa банка «Левобережный» появилась возможность оплачивать покупки по технологии Google Pay, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сервис доступен для клиентов банка, использующих смартфоны с операционной системой Android версии 4.4 и выше и модулем бесконтактных платежей NFC. Google Pay поддерживается также на смарт-часах, оснащенных бесконтактным NFC-чипом и работающих на Android Wear 2.0.



«Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно скачать приложение Google Pay из магазина приложений Google Play либо зайти на сайт payments.google.com и привязать к нему свою банковскую карту международной платежной системы Mastercard. Для того чтобы добавить карту, необходимо отсканировать ее данные в приложении или ввести их вручную и подтвердить добавление с помощью одноразового пароля, высылаемого в СМС-сообщении», — говорится в релизе банка.

С помощью Google Pay можно оплачивать покупки как в терминалах, где есть возможность совершить операцию по бесконтактной технологии, так и онлайн — в приложениях с поддержкой Google Pay.



Для оплаты достаточно разблокировать телефон и, активировав сервис Google Pay, поднести к терминалу оплаты в магазине. Если сумма покупки не превышает 1 тыс. рублей, дополнительного подтверждения операции не требуется. Для совершения операции на сумму свыше 1 тыс. рублей необходимо подтверждение по отпечатку пальца или ПИН-коду.

Сервис соответствует самым высоким требованиям безопасности: номер привязанной к сервису карты не хранится на мобильном устройстве и не передается торгово-сервисным предприятиям, для осуществления трансакций используется уникальный токен — шестнадцатизначная комбинация цифр.