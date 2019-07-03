Пользователи «Яндекс.Денег» теперь могут копить бонусные баллы сервиса на конкретную цель, сообщает пресс-служба сервиса.

Когда человек приблизится к запланированной сумме накопления, «Яндекс.Деньги» добавят недостающее количество баллов — и пользователь сможет рассчитаться ими за покупку. 1 балл «Яндекс.Денег» равен 1 рублю, накопленными баллами можно оплатить до 100% стоимости покупки.



«Воспользоваться новой возможностью можно на сайте сервиса — в разделе «Кешбэк и скидки». Чтобы начать копить баллы, нужно нажать на кнопку «Поставить цель». После этого пользователь сможет выбрать категорию товара или услуги, на которую собирается копить, а еще ему нужно будет указать название и стоимость покупки. «Яндекс.Деньги» автоматически подберут список онлайн-площадок, на которых человек сможет заплатить баллами за выбранный товар или услугу», — говорится в релизе.



«Яндекс.Деньги» сразу покажут также, сколько баллов пользователю предстоит накопить и сколько сервис ему добавит. Это считается по формуле: стоимость покупки минус количество уже имеющихся у пользователя баллов поделить на 12. Например, если пользователь решит накопить 12 тыс. баллов, а на его счете 0 баллов, то придется набрать 11 тыс. баллов, а еще 1 тыс. сервис добавит.

После того как пользователь укажет все данные, ему останется только нажать на кнопку «Поставить цель» — и баллы начнут копиться. Дальше в разделе «Кешбэк и скидки» можно будет в любой момент посмотреть, сколько баллов уже накоплено и сколько осталось до поставленной цели. Как только человек наберет достаточно баллов, нужно будет нажать на кнопку «Получить баллы». «Яндекс.Деньги» мгновенно добавят недостающее количество баллов, и человек сможет оплатить ими покупку.

«Пока пользователь копит баллы на конкретную цель, он не сможет потратить их ни на что другое. В любое время человек сможет отменить накопление — и потратить уже имеющиеся баллы на что угодно», — уточняется в сообщении.