Банк «Восточный» полностью пересмотрел депозитную линейку для представителей малого и среднего бизнеса. Предложение по депозитам банка для корпоративных клиентов теперь предусматривает два наиболее оптимальных продукта вместо семи, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Обновленная линейка включает в себя два депозита, которые основаны на самых важных потребностях предпринимателей и вобрали в себя лучшие опции и параметры предлагаемых ранее продуктов. Первый в линейке — депозит «Время — Деньги», позволяющий разместить средства на короткий срок, второй — депозит «Максимальный доход», рассчитанный на длительное размещение», — говорится в релизе.

Оформив депозит «Время — Деньги», предприниматель получает возможность разместить свободные средства начиная от 500 тыс. рублей на срок от одного дня. Выбрав депозит «Максимальный доход», клиент может открыть вклад на сумму от 50 тыс. рублей сроком от 31 дня на базовых условиях, а при размещении средств на срок от 91 дня клиенту предоставляются опции пополнения и снятия.

Основные преимущества новой депозитной линейки для МСБ от банка «Восточный» заключаются в высоком уровне доходности, а также в простоте и четкости выбора депозита клиентами банка, отмечают в кредитной организации.