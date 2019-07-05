Центробанк хочет законодательно ограничить возможность предлагать дополнительные услуги в качестве предпроданных, об этом сообщил в ходе дискуссии на МФК руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

«Появились практики, когда компании предлагают клиентам, так скажем, предпроданную услугу. Например, при получении кредита надо не выбрать ее, а, наоборот, отказаться, снять галочку. Потребитель не всегда может знать, что это не часть услуги. Борьба с такими практиками сейчас ведется в рамках надзора. По нашему мнению, это также может быть урегулировано в рамках законодательства путем внесения изменений в закон о потребительском кредите», — сказал он.

«Это депутатский законопроект, он уже внесен. Мы считаем это очень полезной новацией», — пояснил Мамута.

