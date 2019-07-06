БМВ Банк снизил максимальную ставку по специальным предложениям на новые автомобили BMW / MINI / мотоциклы BMW на 1,1—2,1 п. п. Таким образом, ставки по программам теперь находятся в диапазонах:

Изменения также коснулись стандартных программ на покупку новых и подержанных автомобилей марок BMW, MINI, Rolls-Royce и мотоциклы BMW. Максимальная ставка была скорректирована и снижена на 1,1 п. п. по программам кредитования: BMW / MINI / Motorrad Select, BMW / MINI / Rolls-Royce / Motorrad Standard, BMW / MINI / Rolls-Royce с пробегом, мотоциклы BMW с пробегом и для автомобилей других брендов — оформить кредит можно по ставке от 15% до 15,9% годовых.

Банком была запущена новая специальная программа «Горячие ставки». В рамках этого предложения заемщики могут получить кредит на покупку новых автомобилей BMW (со списком марок можно ознакомиться на сайте банка) — по ставке от 5,4% до 12,4% годовых (в зависимости от подтверждения дохода). Первоначальный взнос по этому предложению не требуется для марки BMW 3 серии и BMW X1 при сроке кредита от 13 месяцев.

В зависимости от выбранной программы минимальный первоначальный взнос составляет 15% собственных средств от стоимости ТС, а при кредитовании BMW 6 серии, BMW 7 серии, BMW 8 серии, BMW X6, BMW Х7, а также всех BMW М моделей — 25%. Минимальный первоначальный взнос может быть снижен на 5 п. п. при покупке каско по программе «BMW Страхование». Срок кредита варьируется от одного года до пяти лет. Максимальная сумма кредита может достигать 8,5 млн рублей. Личное страхование не влияет на размер процентной ставки.

«Данные условия действуют при предоставлении клиентом стандартного пакета документов. При оформлении ссуды по двум документам заемщику потребуется внести минимум 20% собственных средств от стоимости ТС», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.