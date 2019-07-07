Банк «Хлынов» повысил ставки по автокредитам на 1 процентный пункт. Теперь приобрести новый или отечественный автомобиль по программе «Авто-мечта» можно по ставке от 13% до 15,5% годовых, а по предложению «Авто-мечта — Лайт» — от 15% до 17,5% годовых (в зависимости от суммы и срока кредита).

Минимальный первоначальный взнос по программе «Авто-мечта» для нового автомобиля составляет 15% от его стоимости, для подержанного — 20%, по программе «Авто-мечта — Лайт» кредит может быть выдан без первоначального взноса. Максимальная сумма займа составляет 3 млн рублей, а срок кредитования достигает семи лет. Возраст автомобилей иностранных марок не может превышать десяти лет на момент окончания займа, а для отечественных машин — пяти лет.

«Низкий минимальный первоначальный взнос и отсутствие требования об обязательной покупке полиса личного страхования делают данную программу привлекательной для заемщиков. Но следует обратить внимание на то, что за просрочку платежа по кредиту устанавливается процентная ставка, повышенная на 12 процентных пунктов», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.