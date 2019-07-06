Средний лимит по кредитным картам российских банков за год вырос на 10,4% и по итогам мая составил 53,5 тыс. рублей, сообщил РИА Новости директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

«После периода снижения среднего размера лимитов по кредитным картам, начавшегося во второй половине 2017 года, со второго полугодия прошлого года наметился рост данного показателя. Так, в мае 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 53,5 тысячи рублей, увеличившись за год на 10,4%», — сказал он.

При этом данный показатель с начала года практически не изменился — в январе 2019-го он также составил 53,5 тыс. рублей, добавил Волков.

По данным ЦБ, по итогам мая общий портфель розничных кредитов в стране продолжил рост, увеличившись за месяц на 1,6% — до 16,1 трлн рублей. НБКИ в середине июня сообщало, что российские банки в мае текущего года выдали на 14,6% меньше кредитных карт, чем месяцем ранее, — 913,9 тыс. штук.