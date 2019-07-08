Банк «Авангард» 8 июля сообщил о прекращении приема депозитов юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей в евро, а также об изменении условий обслуживания счетов в евро.



«Решение банка об отказе от приема депозитов в евро и введении комиссий связано с сохраняющимися с 2014 года отрицательными ставками по депозитам в евро Европейского центрального банка, повышением нормативов обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте и мерами Банка России по снижению доли валютных активов/пассивов кредитных организаций, а также расширением системы страхования вкладов на предприятия микро- и малого бизнеса», — говорится в сообщении банка.

Прием срочных вкладов физических лиц «Базовый», «Базовый-Интернет», «Рантье» и «Мультивалютный-Интернет» в евро будет прекращен с 8 июля 2019 года, с этой же даты не будет осуществляться пролонгация по открытым ранее вкладам в евро. По окончании срока вкладов в евро денежные средства будут переводиться на текущий счет клиента.

С 1 августа 2019 года банк вводит ежемесячную комиссию за ведение текущих счетов физлиц в евро. Размер комиссии зависит от суммы среднемесячного остатка по всем текущим и карточным счетам клиента в евро и составляет: