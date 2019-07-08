Банк «Оранжевый» пополнил продуктовую линейку программой тендерного кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Тендерный кредит предоставляется компаниям для участия в электронных аукционах, а именно для обеспечения заявок клиентов на право заключения госконтрактов в рамках федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», — отмечается в пресс-релизе.

Кредит выдается на сумму от 500 тыс. до 5 млн рублей, но не более 5% от суммы заявки на участие в электронном аукционе. Срок кредитования — до 90 дней.

Первый тендерный кредит банк «Оранжевый» выдал в конце марта 2019 года. К настоящему времени выполнен переход на безбумажные досье.

Процедура выдачи кредита производится по упрощенной схеме рассмотрения заявок и занимает не более часа. Вся кредитная документация визируется электронно-цифровыми подписями в рамках системы электронного документооборота ДИАДОК/СБИС.

Визит в офис банка от клиента не требуется, а значит, ограничения по месту его нахождения отсутствуют.