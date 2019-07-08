Сибсоцбанк предлагает оформить кредит сельхозпроизводителям по сниженной процентной ставке.

В период действия акции «Купи сегодня» — до 31 июля 2019 года возможно кредитование на осуществление посевных и уборочных работ по ставке от 10,9% годовых на срок до двух лет.

По стандартным условиям ставка по данному продукту составит от 13% до 16% годовых.

В обеспечение принимается имущество заемщика или третьих лиц. Также требуется поручительство физических, юридических лиц или поручительство «Алтайского фонда МСП».

Подать заявку на кредит могут только организации, имеющие местонахождение и государственную регистрацию в Алтайском крае или на территории субъектов РФ, прилегающих к Алтайскому краю.

«На сайте банка не указаны минимально и максимально возможные суммы финансирования, а также комиссии за выдачу и обслуживание. Преимуществом данного продукта являются отсутствие требования по страхованию залога и невысокая процентная ставка в рамках проводимой акции», — уточняет эксперт Банки.ру Ольга Станчак.