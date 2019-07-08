Сбербанк запустил новый сервис по валютному контролю для корпораций, говорится в сообщении кредитной организации.

Сервис доступен для клиентов, использующих услугу «Прямое управление счетами» в рамках договора об оказании услуг «Сбербанк Корпорация» и позволяет пользователям направлять в банк информацию по валютному контролю по всем организациям группы компаний и получать обратную связь.

Также сервис позволяет отслеживать статус документов, настраивать списочные формы по организациям группы, печатать документы валютного контроля по всем предприятиям группы компаний.

Система также уведомляет о зачислении иностранной валюты на транзитный счет и сроках представления в банк документов и информации по валютной операции.