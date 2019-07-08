Специалисты группы компаний «ФСК» провели опрос среди москвичей, планирующих покупку жилья в 2019—2020 годах. Как показало исследование, 30% потенциальных покупателей имеют подтвержденный доход менее 50 тыс. рублей. Доля москвичей с зарплатой, заметно отклоняющейся в меньшую сторону от среднего по городу уровня, в структуре спроса превышает 50%.

В исследовании указаны доходы на одного члена семьи. Так, 16% москвичей, планирующих покупку жилья в ближайшие полтора года, располагают доходом до 30 тыс. рублей, еще 14% — от 31 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц, отмечается в исследовании. Еще 27% респондентов получают до 70 тыс. рублей в месяц.

Доля москвичей с доходом от 71 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц в структуре спроса составила 20%, еще 12% располагают зарплатой в 101— 120 тыс. рублей в месяц. Доход от 121 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц имеют 8% потенциальных покупателей жилья, еще 3% получают свыше 150 тыс. в месяц.

Таким образом, более половины всего спроса (57%) формируют москвичи, получающие менее 70 тыс. рублей в месяц.

Данную статистику в компании объясняют повышением доступности ипотеки — в первую очередь для семейных покупателей. «Скажем, среди потенциальных покупателей, интересующихся нашим ЖК «Настроение», 47% из них состоят в официальном браке, 29% — в гражданском браке и ведут совместное хозяйство. Такие клиенты спокойно могут рассчитывать на ипотеку даже при небольшой зарплате одного из пары, — рассказывает директор департамента аналитики и планирования продаж ГК «ФСК» Ксения Цаплина. — Что касается холостых москвичей, интересующихся ЖК, то около 50% из них — люди с доходом 70—90 тысяч рублей в месяц, что, по данным Росстата, примерно соответствует среднему уровню зарплаты по городу. Клиенты, у которых доход менее 50 тысяч рублей в месяц, чаще интересуются рассрочкой и рассчитывают на получение крупного дохода — наследства, средств от продажи имеющейся недвижимости и тому подобного в перспективе нескольких месяцев».