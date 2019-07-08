СМП Банк возобновил прием вклада «Сладкий процент».

Срок депозита — 375 дней. Проценты начисляются по трем периодам, каждый составляет 125 дней.

При сумме вклада от 50 тыс. рублей доходность вложения составит 7,4% годовых (с первого по 125-й день — 7,7%, со 126-го по 250-й день — 7,4%, с 251-го по 375-й день — 7,1%), а от 10 млн рублей — 7,6% годовых (с первого по 125-й день — 7,9%, со 126-го по 250-й день — 7,6%, с 251-го по 375-й день — 7,3%).

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. При досрочном расторжении договора процентная ставка сохраняется за каждый полный период.