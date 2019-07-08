Google Pay теперь доступен для карт платежной системы Mastercard, выпущенных Почта Банком. Технологическим провайдером сервиса стала компания «МультиКарта», уточняется в релизе кредитной организации.

Добавить дебетовую или кредитную карту Mastercard Почта Банка в приложение Google Pay могут пользователи телефонов, поддерживающих бесконтактный модуль NFC и операционную систему Android. Для этого нужно скачать приложение из Google Play или открыть его на сайте, затем отсканировать карту с помощью камеры смартфона или вручную ввести ее данные, а также указать код, полученный в СМС-сообщении от банка.

Член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова напоминает, что ранее банк уже запустил сервис Google Pay для карт Visa. «Совершать покупки с Google Pay можно во всех терминалах, оснащенных модулем NFC», — уточняет она.



«Оплачивать покупки с Google Pay можно как в обычных магазинах, так и на сайтах, а также в сотнях приложений. Для покупок в магазинах необязательно открывать приложение — достаточно активировать экран смартфона и поднести его к терминалу. При оплате с помощью Google Pay используется особый виртуальный номер счета, что позволяет избежать компрометации данных банковской карты клиента», — подчеркивается в релизе Почта Банка.