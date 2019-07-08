Банк «Интеза» объявил о запуске сервиса нового поколения «Электронный банк Digitale» для дистанционного обслуживания организаций и предпринимателей.

«Digitale — это надежная и безопасная система цифрового банкинга, созданная на основе платформы CORREQTS ООО «БСС». Система способна удовлетворить широкие потребности как малых и средних предприятий, так и корпораций, в том числе международных», — подчеркивается в релизе банка.



«Особенностями новой платформы являются поддержка разнообразных браузеров, включая Google Chrome, Apple Safari, Firefox, Opera, Edge, наличие современного мобильного приложения для смартфонов, интуитивно понятный графический интерфейс пользователя, разнообразие и продуманность встроенных инструментов cash management», — комментирует начальник управления каналов банковского обслуживания банка «Интеза» Евгений Васильев.