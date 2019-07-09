Райффайзенбанк запускает дистанционный сервис подачи заявок на потребительские кредиты через социальные сети и мессенджеры: анкету можно заполнить там, где удобно: на сайте, в мобильном приложении, в Telegram, Viber, «ВКонтакте» или в отделении банка. Сервис нацелен на привлечение новых клиентов, проживающих в городах, где нет отделений банка, говорится в сообщении кредитной организации.

До конца лета сервис станет доступен по всей России. Наибольшей популярностью во время пробного периода пользовались мессенджеры Viber (44% заявок) и «ВКонтакте» (30% заявок). На третьем месте — Telegram, который предпочли другим каналам 26% пользователей.

Для подачи заявки на странице кредитного предложения Райффайзенбанка клиенту нужно выбрать удобный мессенджер, кликнув на его иконку. Чат-бот предложит заполнить анкету.

В любой момент общение с ботом можно прервать, он сохранит историю переписки и через какое-то время напомнит клиенту о незавершенной заявке.

Также бот умеет давать небольшие подсказки, например, если клиент не знает ИНН компании-работодателя, бот подскажет, где его можно быстро найти в открытых источниках.

После заполнения анкеты клиент получит одобрение в виде push или СМС, и в течение часа с ним свяжется сотрудник банка.