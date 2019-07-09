Московский Областной Банк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

«Сладкий процент» открывается на 375 дней. Проценты начисляются по периодам, равным 125 дней каждый. При сумме вклада от 50 тыс. рублей процентная ставка составит 7,4% (с первого по 125-й день — 7,7%, со 126-го по 250-й день — 7,4%, с 251-го по 375-й день — 7,1%), а от 10 млн рублей — 7,6% годовых (7,9%, 7,6% и 7,3% соответственно). Прежние ставки — 7,65—7,85%. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты сохраняются за каждый полный период.

«Стабильный» (от 10 тыс. рублей, 100 долларов на один год) можно оформить в рублях под 5,85—6,25%, в долларах — под 1,75—2,1% годовых в зависимости от суммы. Прежде — под 6,1—6,5% и 2,5—2,85% соответственно.

Процентные ставки по «Новому Пенсионному» (от 10 тыс. рублей, 300 долларов на один год) составляют 7,25—7,75% в рублях, 2,5—2,9% в долларах (ранее — 7,5—8% и 3,25—3,4%).

По трем вышеперечисленным вкладам проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

«Высшая лига» (от 50 тыс. рублей на три года) привлекается под 7,52% (ранее — под 7,6%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Персональный» (от 300 тыс. рублей, 10 тыс. долларов на один год) можно открыть в рублях под 7%, в долларах — под 2,5% годовых (до этого — под 7,25% и 3,25%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность «Гарантированного доллара» (от 50 долларов на 120 дней) составляет 2% годовых (вместо 2,4%). Выплата процентов — в конце срока.

Пополнять можно все вклады, кроме «Высшей лиги» и «Сладкого процента».