«Яндекс.Маркет» внедрил единый идентификатор экосистемы Сбербанка — «Сбербанк ID». Об этом во вторник сообщили в кредитной организации.

«Сбербанк ID» — единый способ входа в сервисы экосистемы Сбербанка и его партнеров, доступный всем пользователям системы «Сбербанк Онлайн». Как следует из релиза, теперь авторизоваться через «Сбербанк ID» можно на маркетплейсе «Беру», при этом все необходимые для оформления заказа данные заполнятся автоматически.

«Сбербанк ID» является одним из ключевых объединяющих элементов нашей экосистемы. Единый метод авторизации позволяет существенно упростить клиентский опыт при работе с партнерами внутри экосистемы Сбербанка и обеспечивает высокий уровень безопасности пользовательских данных. Теперь более 50 миллионов пользователей цифровых сервисов Сбербанка могут удобно авторизоваться по «Сбербанк ID» в мобильном приложении и на сайте «Беру», — комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

В кредитной организации подчеркивают, что «в «Сбербанк ID» используются надежные технологические решения, которые обеспечивают высокий уровень безопасности: логин и пароль пользователя никогда не передаются партнерам».

«Беру» — совместный проект «Яндекса» и Сбербанка. Через эту платформу более 1,5 тыс. магазинов продают 200 тыс. разновидностей товаров — от электроники и крупногабаритной бытовой техники до детских игрушек и продуктов питания, и ассортимент постоянно расширяется. Товары из разных магазинов собираются в одну коробку и могут быть доставлены в почтовое отделение, пункт самовывоза или курьером домой к клиенту. Расплатиться можно наличными, картой и баллами «Спасибо от Сбербанка».



«Сбербанк ID», помимо мобильного приложения и веб-сайта «Беру», доступен более чем в 30 сервисах экосистемы Сбербанка, например в «Спасибо» и «ДомКлике».