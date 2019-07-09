Банк «Аверс» улучшил условия ипотечных кредитов с господдержкой на покупку недвижимости на первичном рынке. Процентная ставка снижена до 5% годовых и сохраняется на весь срок действия кредита, говорится в сообщении банка.

В рамках данной программы также возможно рефинансирование ранее выданного ипотечного кредита.

Программа ипотеки с государственной поддержкой дает возможность оформить льготный кредит семьям, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го появился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, минимальный первоначальный взнос — 20%. Условиями программы предусмотрено страхование жизни, здоровья заемщика, а также страхование залогового имущества. Кредит оформляется на срок до 20 лет. Рассчитать ежемесячный размер платежа по кредиту и оставить заявку можно на сайте банка.