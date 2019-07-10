На сайте Tinkoff.ru начал работу сервис «Кино». «Этот сервис пополнит набор лайфстайл-услуг экосистемы «Тинькофф», в которой можно приобретать билеты в кино, театры, на концерты, бронировать столики в ресторанах на Tinkoff.ru или в мобильном приложении «Тинькофф», в том числе с помощью голосового помощника «Олега», — отмечается в релизе Тинькофф Банка.

Сервис «Кино» доступен в разделе «Развлечения» на Tinkoff.ru. Здесь можно увидеть актуальное расписание сеансов более чем в 600 кинотеатрах, расположенных более чем в 200 городах по всей России, посмотреть трейлеры кинопремьер и купить билеты с кешбэком в 15%, следует из сообщения.

На Tinkoff.ru можно приобрести билеты как на популярное кино, так и на фестивальные программы. Для удобного поиска можно использовать фильтры по жанрам: «драма», «семейный», «мелодрама» и др. Всем фильмам присвоены возрастные категории и рейтинги.



В разделе «Скоро в кино» можно найти грядущие премьерные показы и купить билеты заранее. Также сервис поможет узнать расписание конкретного кинотеатра на нужную дату, его адрес и местоположение на карте.