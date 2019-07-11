Объединенная компания «Связной|Евросеть» и проект «Совесть» объявляют о расширении сотрудничества: во всех магазинах «Евросети» теперь можно оформить и использовать карту рассрочки «Совесть». Ранее данная услуга была запущена в магазинах «Связного». Теперь обладатели карты могут приобрести смартфоны, планшеты и другие технологичные устройства в 5 тыс. магазинов сети.

Для получения карты рассрочки «Совесть», эмитентом которой выступает Киви Банк, нужно зайти в ближайший магазин сети с паспортом гражданина РФ и обратиться к консультанту. Сотрудник поможет заполнить заявку на выпуск карты и передаст данные для проверки в банк. Если заявка будет одобрена, покупатель получит карту на месте и сразу сможет оплачивать ею покупки. Процедура оформления занимает в среднем 20 минут.

Срок рассрочки при оплате покупок картой «Совесть» во всех магазинах «Связного» и «Евросети» составляет один месяц. Механика выплат предполагает, что деньги необходимо вернуть до конца месяца, следующего за месяцем совершения покупки. Таким образом, срок рассрочки можно увеличить, если совершать покупки в первых числах месяца.

Для новых клиентов до 31 июля 2019 года действует акция: при совершении покупки в течение трех дней после одобрения карты период рассрочки составит четыре месяца. Оплата картой «Совесть» полностью аналогична процессу платежа, совершаемого обычной банковской картой, и все действующие на момент покупки скидки и акции магазина учитываются.



По данным проекта «Совесть», в магазинах «Связного» средний чек по карте составляет около 10 тыс. рублей. Однако клиенты совершают и весьма крупные приобретения в рассрочку: максимальная зафиксированная в этом году сумма покупки составила 223 990 рублей. Наиболее активно оплачивают товары картой «Совесть» в «Связном» жители Московской области и столицы, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.