Заубер Банк внес изменения в линейку вкладов.

Новый депозит «Заубер-Срочный» можно открыть на три месяца под 7,5% годовых.

«Заубер — 400 дней» теперь открывается под 7,76% годовых вместо 7,58%. Всего два периода начисления процентов: с первого по 365-й день — 7,7% (ранее — 7,5%), с 366-го по 400-й день — 8,4%. Предусмотрено досрочное расторжение вклада по льготной ставке.

Минимальная сумма первоначального взноса по обоим депозитам составляет 100 тыс. рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Завершен прием вклада «Заубер — Верное решение».