Банк «Восточный» масштабирует технологию по доставке карт с помощью мобильных агентов по всей сети во всех городах присутствия, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Благодаря технологии по доставке банковских продуктов с помощью мобильных агентов оформить карту банка «Восточный» можно всего за 12 минут — этого достаточно, чтобы заполнить анкету по телефону вместе со специалистом контактного центра. А чтобы получить на руки карту, достаточно суток — свыше 70% карт доставляется в день заведения заявки. Карту клиенту доставят туда, куда ему угодно: домой, на дачу, в офис и пр., и тогда, когда ему комфортно, — время доставки (период с 7:00 до 22:00) также выбирает будущий владелец карты», — говорится в пресс-релизе.

Услуга клиенту банка «Восточный» предоставляется бесплатно.

Как уточняют в банке, данная модель применяется «Восточным» в первую очередь для доставки неименных карт, позволяя дооформить и выдать уже предварительно одобренную банком кредитную карту во время 15-минутной встречи с клиентом.



Чтобы получить карту, клиенту «Восточного» нужно позвонить на горячую линию банка и оформить заявку на выдачу карты, указав в качестве способа получения «доставка агентом». После этого агент банка созванивается с клиентом и уточняет удобное для него место и время встречи для дальнейшего оформления и выдачи карты. После подписания одного документа (договора) доставленная карта может быть незамедлительно активирована клиентом посредством звонка в контактный центр.



Неименная кредитная карта уже привязана к счету, поэтому использовать ее можно сразу после получения. К ней можно подключить интернет- и мобильный банки, совершать любые переводы, оплачивать покупки онлайн и пр. Кредитная карта банка «Восточный» выпускается сроком на пять лет.