Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) изменил тарифы по кредитной карте «120 дней без процентов» и ввел новые тарифные планы «60 дней без процентов» и «240 дней без процентов».

Процентная ставка по безналичным операциям для всех карт составляет 30,5% годовых. По операциям снятия наличных процент будет равен 49,9% годовых по карте «60 дней без процентов», 52,9% для карты «120 дней без процентов» и 55,9% по карте «240 дней без процентов».

Кредитный лимит устанавливается в размере от 30 тыс. до 299 999 рублей. Льготный период (60, 120, 240 дней соответственно) распространяется только на оплату товаров и услуг.

Комиссия за обслуживание по карте «60 дней без процентов» составляет 99 рублей в месяц, при покупках от 15 тыс. рублей в месяц плата не взимается. Для карты «120 дней без процентов» по 199 рублей ежемесячно и 30 тыс. рублей — минимальный оборот покупок для бесплатного обслуживания, по карте «240 дней без процентов» — 399 рублей и 60 тыс. рублей соответственно.

По всем картам предусмотрен кешбэк — 1% от суммы любых покупок без ограничений по сумме. В специальных категориях начисляется повышенное вознаграждение: по карте «60 дней без процентов» — 5% от суммы покупок, максимум 500 рублей в месяц, по картам «120 дней без процентов» и «240 дней без процентов» — 10% (максимум 500 рублей и 1 000 рублей в месяц соответственно). Специальные категории: «Фитнес-клубы», «Ж/д билеты» «Билеты на междугородние автобусы», «Товары и услуги для сада и дачи» и «АЗС» действуют до 31 июля 2019 года.

Комиссия за снятие наличных денежных средств в устройствах банка и сторонних банков взимается в размере 5,99%, минимум 500 рублей. Плата отсутствует при снятии до 15 тыс. рублей в месяц по карте «60 дней без процентов», до 30 тыс. рублей в месяц по карте «120 дней без процентов» и 50 тыс. рублей в месяц по карте «240 дней без процентов».

Плата за услугу «СМС-информирование» составляет 50 рублей в месяц. Срок действия карт — три года.

«Введение новых тарифных планов позволит клиентам подобрать наиболее подходящий и выгодный для себя вариант. Плюсом тарифных планов «240 дней без процентов» и «120 дней без процентов» является длительный льготный период, но следует обратить внимание на то, что он не распространяется на снятие наличных. Наличие повышенного кешбэка в специальных категориях увеличивает привлекательность данных карточных продуктов», — отмечает эксперт Банки.ру по банковским продуктам Марина Вербицкая.