Международная платежная система Visa с 1 октября снизит до 1% размер межбанковской комиссии для крупных российских интернет-магазинов при условии, что покупатель будет оплачивать товар картой при доставке его курьером, сообщает РБК . Письмо с соответствующими изменениями было разослано банкам, рассказали четыре источника на платежном рынке.

Visa устанавливает пониженный размер межбанковской комиссии (интерчейнджа), чтобы помочь «преобразовать оплату наличными при доставке в безналичные платежи», говорится в письме. Как сообщил один из собеседников издания, сейчас средний размер интерчейнджа для интернет-магазинов составляет 1,99%.

По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, на сегодняшний день интерчейндж не зависит от способа доставки товара и в зависимости от типа используемой карты варьируется от 1,5% до 2,1% для непродовольственных товаров. Пресс-служба Visa сообщила, что компания «периодически пересматривает ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема».

Такой размер комиссии вводится одновременно с льготными тарифами, разработанными по поручению российского президента Владимира Путина, вмешавшегося в конфликт между банками и розницей, недовольной высокой стоимостью оплаты по картам. Инициатива снижения стоимости карточных платежей для курьеров исходит от самой Visa.

По словам экспертов, услугу оплаты при доставке товара предоставляют только интернет-магазины, зарегистрированные на территории России. Среди клиентов крупнейших интернет-магазинов расчет при доставке с помощью карты не является сейчас наиболее предпочитаемой схемой. Исключением можно считать «Яндекс.Маркет», где курьеры доставляют около 50% заказов, из которых две трети оплачиваются при помощи переносного терминала оплаты. У Wildberries доля оплаты заказа в пункте выдачи достигает примерно 80% от числа всех заказов, говорит руководитель финансовой службы Wildberries Владимир Бакин. В Ozon 80% заказов предоплачиваются на сайте, поэтому масштабного влияния на бизнес этого ретейлера решение Visa не окажет, полагает вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Никита Сайгутин. Группа «М.Видео-Эльдорадо» онлайн зарабатывает каждый пятый рубль, но на курьерскую доставку приходится около четверти онлайн-заказов.

В ВТБ, Альфа-Банке, «ФК Открытие», Промсвязьбанке и «Русском Стандарте» РБК сообщили, что готовы снизить итоговую комиссию за эквайринг в соответствии с решением Visa. Снижение комиссионного дохода в эквайринге от нововведений не прогнозируется, говорит вице-президент и директор департамента эквайринга «ФК Открытие» Александр Дынин. Это объясняется тем, что привлечение на рынок безналичных платежей новых игроков приведет новый оборот, что ожидаемо увеличит доход на стороне эмиссии, пояснил руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-Банка Денис Хренов. «Увеличение доли безналичной оплаты полностью покроет уменьшение показателя комиссионного дохода», — согласны в ВТБ.

Опрошенные РБК онлайн-ретейлеры положительно оценивают снижение тарифа, но добавляют, что следующим шагом должно стать снижение комиссии и при оплате клиентом заказа на сайте, и при его оплате в пункте выдачи заказов.

В АКИТ положительно оценивают любые движения в сторону снижения стоимости эквайринга, но указывают, что с технической точки зрения себестоимость трансакций одинакова вне зависимости от того, где рассчитывается покупатель.