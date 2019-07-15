Банк «Русский Стандарт» предлагает оформить новую кредитную карту «Platinum 100».

Стоимость годового обслуживания карты — 1 190 рублей. Процентная ставка по кредиту составляет от 21,9% годовых при кредитном лимите до 300 тыс. рублей. По карте предусмотрен льготный период кредитования, равный 100 дням, он распространяется на операции оплаты товаров и услуг.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка и других кредитных организаций не взимается в течение первых 30 календарных дней с даты подписания договора об открытии карточного счета. По истечении этого периода комиссия составит 3,9% плюс 390 рублей.



«Карта привлекательна наличием длительного льготного периода кредитования, возможностью бесплатного снятия наличных в любых банкоматах. Кешбэк по карте не предусмотрен, но держателю предоставляются скидки и специальные предложения от партнеров банка», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.