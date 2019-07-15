Торговые сети опасаются, что внедрение возможности снятия наличных на кассах магазинов может привести к росту очередей и нагрузки на кассиров, а также потребует дополнительной инкассации. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Есть опасения, что это также создаст дополнительную нагрузку на кассы магазинов: большая нагрузка на кассиров, вероятность замедления и роста очередей, необходимость в дополнительной инкассации», — сказал представитель АКОРТ.

При этом в АКОРТ отметили, что выдача на кассах в магазинах наличных средств — это дополнительное удобство для покупателей и серьезное расширение возможности для банков-партнеров. «Большое покрытие территории, нет необходимости затрат на банкоматы, на средства безопасности и видеонаблюдения, которые и так работают на территории торговых точек. Для торговых точек — это потенциальные покупатели, которые могут совершить покупку, зайдя в магазин для снятия денег», — пояснили в ассоциации.

Эксперимент по снятию наличных в магазинах могут распространить на всю Россию Банки также заинтересованы в том, чтобы у потребителя была возможность снимать наличные в кассах любых магазинов по всей России.

Международная платежная система Mastercard вместе с российскими банками еще в 2018 году начала тестировать услугу выдачи наличных на кассах магазинов через POS-терминалы. Федеральная антимонопольная служба, к которой компания обратилась за заключением, положительно оценивает возможное влияние технологии на рынок.



В пилотном проекте приняли участие Сбербанк, ВТБ и «Русский Стандарт». В настоящее время пилотные проекты распространяются на небольшие магазины. Во второй половине года опция может появиться в тестовом режиме в торговой сети «Пятерочка».

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин говорил, что к концу года в 3 тыс. торговых точек в России появится возможность снять наличные с карты Сбербанка.