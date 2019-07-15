Банк ДОМ.РФ с 15 июля улучшил условия кредитных программ «Кредит наличными» и «Рефинансирование». Ставка по потребительским кредитам уменьшена на 6,6 процентного пункта, сообщили в кредитной организации.



Минимальная процентная ставка по потребительским кредитам снижена с 19,5% до 12,9%.

«Средства по программе «Кредит наличными» предоставляются на потребительские цели, а программа «Рефинансирование» позволяет погасить неограниченное количество кредитов, оформленных в разных банках, и объединить их в один, а также получить наличные на любые цели», — уточняют в финучреждении.

Максимальная сумма кредита — 1,5 млн рублей, минимальная — 100 тыс. рублей. Сроки кредитования — от двух до семи лет.