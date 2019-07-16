Банк «Возрождение» запустил новый накопительный счет «Растем вместе». Он открывается в рублях и является бессрочным, уточняется в сообщении банка.

Ограничения на пополнение счета и частичное снятие средств как наличным, так и безналичным путем отсутствуют. Проценты начисляются на фактический остаток средств на счете и выплачиваются ежемесячно с капитализацией процентов. При досрочном расторжении проценты выплачиваются без потери доходности, отмечается на сайте банка.

Процентная ставка зависит от суммы: в сообщении банка говорится, что при сумме до 100 тыс. рублей она равна 4,5%, от 100 тыс. до 300 тыс. рублей — 5,5%, от 300 тыс. до 500 тыс. рублей — 6%, от 500 тыс. до 700 тыс. рублей — 6,15%, от 700 тыс. до 1 млн рублей — 6,3%. Ставка меняется при изменении суммовой категории.

На сайте банка также указано, что при сумме на счете от 1 000 000,01 рубля ставка составит 0,01% (применяется ко всей сумме, размещенной на счете). Также уточняется, что «процентные ставки не фиксируются бессрочно и изменяются в порядке, согласованном сторонами в договоре».

«Накопительный счет «Растем вместе» доступен для всех действующих клиентов банка, в том числе уже имеющих накопительные счета и вклады в «Возрождении», — обращает внимание заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. При этом, по ее словам, банк не ограничивает количество счетов на одного клиента.



Открыть накопительный счет «Растем вместе» можно в интернет-банке, мобильном банке, через банкомат или терминал (в личном кабинете). Дальнейшие операции по счету могут совершаться как с использованием дистанционных каналов обслуживания, так и в офисах банка. На сайте «Возрождения» делается оговорка, что перевод средств на накопительный счет со счетов кредитных карт не допускается.