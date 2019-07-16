Банк «Интеза» вводит новые тарифы по пакетам услуг Intesa Private и Intesa Magnifica, предназначенных для частных состоятельных клиентов.



В обновленном пакете услуг Intesa Private клиенты могут получать cash back по карте Visa Infinite в размере 10% на покупки, совершенные в ресторанах и барах по всему миру. Максимальная сумма cash back составляет 30 тыс. рублей в месяц.



Клиентам, оформившим пакет услуг Intesa Private, обеспечено бесплатное обслуживание при поддержании остатков на вкладах и счетах от 10 млн рублей (эквивалент в валюте) и/или при наличии покупок, совершенных по карте на сумму от 500 тыс. рублей в месяц и/или оформлении в банке кредита на сумму от 30 млн рублей.

Полная стоимость пакета услуг Intesa Private составляет 4 500 рублей в месяц.

Владельцам пакета услуг Intesa Magnifica по карте Visa Signature предоставляется cash back в размере 10% на покупки, совершенные в ресторанах и барах по всему миру (до 15 тыс. рублей в месяц).



Для клиентов, оформивших пакет услуг Intesa Magnifica, пакет предоставляется бесплатно при поддержании остатков на вкладах и счетах от 2 млн рублей (эквивалент в валюте) и/или при наличии покупок, совершенных по карте на сумму от 150 тыс. рублей в месяц.

Обновленный пакет услуг Intesa Magnifica предлагается с 50-процентной скидкой при поддержании суммарных остатков на вкладах и текущих счетах от 1 млн до 2 млн рублей (эквивалент в валюте) и/или при оформлении в банке потребительского кредита на сумму от 3 млн рублей или ипотечного кредита на сумму от 10 млн рублей.

Стоимость пакета услуг Intesa Magnifica без скидки составляет 3 тыс. рублей в месяц.