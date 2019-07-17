Владельцы мультивалютных счетов в «Яндекс.Деньгах» теперь могут отправлять за рубеж переводы в иностранной валюте, а держатели мультивалютных карт — снимать валюту в любых банкоматах по всему миру. О новациях в системе использования мультивалютных счетов и карт рассказали в компании.

Услугу мультивалютных счетов и карт «Яндекс.Деньги» запустили в марте 2019 года. «Сначала пользователи могли подключить ее только по заявке, теперь — нажатием одной кнопки в меню кошелька», — уточняют в компании.

«Через наш сервис люди могут подключить к карте счета в десяти иностранных валютах и за траты с любого из них получать кешбэк», — указывает руководитель департамента развития продуктов «Яндекс.Денег» Алла Савченко.

«Видя интерес пользователей, мы продолжаем развивать услугу. Мы упростили ее подключение — теперь это можно сделать без заявки за считаные секунды. Мы добавили и другие возможности: валютные переводы гражданам других стран, пополнение мультивалютных счетов банковским переводом и снятие иностранной валюты через банкоматы», — перечисляет Савченко.

В сообщении уточняется, что держатели мультивалютных счетов и карт «Яндекс.Денег» могут, помимо российских рублей, хранить, переводить, снимать и тратить доллары США, евро, британские фунты стерлингов, белорусские рубли, казахстанские тенге, японские иены, китайские юани, швейцарские франки, чешские кроны и польские злотые.

По данным «Яндекс.Денег», в апреле — июне текущего года держатели мультивалютных карт компании чаще всего из иностранных валют использовали для платежей белорусские рубли, евро, доллары, злотые и тенге.

Чтобы пользоваться мультивалютными счетами и картами, нужно пройти идентификацию в «Яндекс.Деньгах». Открытие счета и хранение на нем иностранной валюты — бесплатное. Пополнение осуществляется с рублевого счета. Чтобы тратить деньги с валютных счетов, нужно выпустить пластиковую или виртуальную карту «Яндекс.Денег» и подключить услугу «Мультивалютная карта». Она стоит 90 рублей в месяц. Подключить и отключить услугу можно в любой момент, месяц отсчитывается с даты подключения мультивалютной карты. Включать услугу для каждой карточки не нужно — достаточно сделать это один раз, и все карты «Яндекс.Денег» в электронном кошельке станут мультивалютными, уточняют в компании.



За оплату покупок валютой «Яндекс.Деньги» начисляют кешбэк так же, как за платежи рублями: до 5 баллов за каждые потраченные 100 рублей. За валютные платежи сервис рассчитывает кешбэк по курсу на день покупки.