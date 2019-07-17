ВТБ приступил к эмиссии кобейджинговых «Мультикарт» «Мир»-Maestro с возможностью бесконтактной оплаты двумя платежными системами. Основная особенность такой карты — возможность проведения трансакций как в России, так и за рубежом, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Кобейджинговая карта «Мир»-Maestro имеет технологию бесконтактной оплаты и позволяет пользоваться привилегиями программы лояльности обеих платежных систем, получать наличные за границей, а также оплачивать товары и услуги», — говорится в сообщении банка.

ВТБ начал эмиссию карт национальной платежной системы с декабря 2016 года. На сегодняшний день банк выпустил более 11 млн карт «Мир». Также банк предлагает своим клиентам бесконтактный сервис мобильной оплаты Mir Pay для совершения трансакций с помощью смартфона на платформе Android.



По данным Mastercard, бесконтактная технология оплаты уже получила широкое распространение на мировых рынках, включая российский, где более половины карточных трансакций совершаются в одно касание. Maestro и «Мир» обеспечивают высокий уровень надежности и безопасности при совершении как контактной, так и бесконтактной оплаты.