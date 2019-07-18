В банке ВТБ для пенсионеров, в том числе военных, стали доступны следующие кредитные программы: «Наличными» и «Рефинансирование». Сумма финансирования — от 100 тыс. до 800 тыс. рублей на срок от шести месяцев до пяти лет (при этом максимальная сумма и срок для обычных пенсионеров составляют 500 тыс. рублей на три года). Ставка зависит от срока кредитования и категории заемщика: по кредиту «Наличными» — до трех лет, ставка 12,5% годовых, а военным пенсионерам — на срок от трех до пяти лет — под 11,5% годовых, «Рефинансирование» доступно всем категориям от 11% годовых.

Все ставки указаны с учетом финансовой защиты заемщика, в случае отказа от услуги надбавка составит от 2,5 до 8 процентных пунктов по кредиту «Наличными» и от 2 п. п. годовых — по «Рефинансированию». Обеспечение не требуется.

Из документов потребуются: паспорт заемщика, СНИЛС, документ, подтверждающий пенсионный статус и размер пенсии (справка из Пенсионного фонда или выписка по счету из любого банка, или справка о назначении пенсии), а также документы по рефинансируемым кредитам (в случае необходимости).

«У данного банка большая доля клиентов в статусе «неработающий пенсионер», и возможность кредитования позволит увеличить данную клиентуру и стать еще более выгодным и конкурентным на рынке. К тому же кредитная организация предлагает очень неплохие условия», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.