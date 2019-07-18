Совкомбанк снизил ставки по рублевым депозитам.

Вклад «СуперЛето» (от 50 тыс. рублей на два, шесть месяцев и на один год) теперь привлекается под 7,1—7,3% годовых. Пополнение возможно. Проценты выплачиваются в конце срока.

Ставки уменьшены по нижеперечисленным депозитам сроком от трех месяцев до трех лет.

«Максимальный доход» (от 50 тыс. рублей) можно оформить под 6,3—7,2% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

«Постоянный доход» (от 30 тыс. рублей) размещается под 6—6,5% годовых. Депозит пополняемый. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Процентные ставки по «Удобному» (от 50 тыс. рублей) составляют 6,2—7,1% годовых. Возможно пополнение и частичное снятие. Проценты выплачиваются в конце срока.

По всем вышеперечисленным вкладам процентная ставка увеличивается на 1 п. п. при использовании карты «Халва».

Доходность «Автомобильного» составляет 6,4% годовых. По истечении полугода при предоставлении документов, подтверждающих факт покупки автомобиля у партнеров Совкомбанка, ставка по депозиту составит 7,4% годовых. Приходные и расходные операции предусмотрены. Выплата процентов — в конце срока.